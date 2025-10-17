Gujarat Minister Rivaba Jadeja: रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा बनीं मंत्री, गुजरात कैबिनेट में इस पद की संभाली जिम्मेदारी

Gujarat Minister Rivaba Jadeja: भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा ने गुजरात सरकार की कैबिनेट में आज मंत्री पद की शपथ ली है। जामनगर उत्तर से विधायक, 26 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, जिन्होंने आज सीएम भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ले ली है। मार्च 2019 में भाजपा में शामिल होने के बाद, 34 वर्षीय रीवाबा का गुजरात सरकार में कद लगातार बढ़ता जा रहा है।

रीवाबा जडेजा कौन हैं?

2 नवंबर, 1990 को राजकोट में जन्मी रिवाबा एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जो शहर में सामाजिक कार्यों से गहराई से जुड़ा रहा है। मैकेनिकल इंजीनियर रिवाबा नौकरशाह बनना चाहती थीं, लेकिन जल्द ही राजनीति ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनके चाचा हरि सिंह सोलंकी राजकोट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं।

उन्होंने 2016 में रवींद्र जडेजा से शादी की। राजकोट में एक रेस्टोरेंट चलाने वाले इस जोड़े की एक बेटी है जिसका नाम निधियाना है।

भाजपा में शामिल होने से पहले, रिवाबा जडेजा राजपूत संगठन करणी सेना की सदस्य थीं। वह 2018 में तब सुर्खियों में आईं जब करणी सेना ने संजय लीला भंसाली की ऐतिहासिक फिल्म 'पद्मावत' में आपत्तिजनक सामग्री होने का आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

उसी वर्ष, उन्हें बाद में करणी सेना की महिला शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

रीवाबा मार्च 2019 में भाजपा में शामिल हो गईं। इतने प्रसिद्ध क्रिकेटर की पत्नी होने के बावजूद, उन्होंने जामनगर में महिला सशक्तिकरण के लिए अपने काम के ज़रिए अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने मातृशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जो राजकोट में महिला कल्याण के लिए काम करता है।

वह अक्सर गाँवों का दौरा करते, महिलाओं से बातचीत करते और सैनिटरी नैपकिन बाँटते हुए अपने वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। रीवाबा ने डाकघरों में बालिकाओं के लिए एक सरकारी बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस पहल के लिए उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से भी सराहना मिली।

भाजपा द्वारा जामनगर उत्तर से मैदान में उतारे जाने के बाद, उन्होंने 2022 में अपना पहला चुनाव लड़ा। पार्टी ने मौजूदा विधायक धर्मेंद्रसिंह जडेजा, जिन्हें हकुभा के नाम से जाना जाता है, की जगह उन्हें चुना, जिसके बाद उनके सामने बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आ गईं। हालाँकि, रीवाबा ने निराश नहीं किया और 40,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। ​​उन्हें 88,835 वोट मिले। उसके बाद से, रीवाबा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पार्टी में तेज़ी से आगे बढ़ती रहीं। आखिरकार शुक्रवार को उन्हें गुजरात मंत्रिमंडल में जगह मिल गई।

