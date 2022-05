औरंगजेब के मकबरे पर अकबरुद्दीन ओवैसी के जाने से मचे बवाल में कूदी रवीना टंडन, बोलीं- 'आजाद देश है सभी को पूजा का समान हक है'

Highlights अभिनेत्री रवीना टंडन ने अबरुद्दीन ओवैसी द्वारा औरंगजेब की कब्र पर जाने का बचाव किया रवीना टंडन ने कहा कि हम सहिष्णु हैं, थे और रहेंगे। आजाद देश में सभी को पूजा का समान हक है वहीं शिवसेना, मनसे और भाजपा ओवैसी द्वारा औरंगजेब की कब्र पर जाने को लेकर हमलावर हैं

मुंबई: फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के वरिष्ठ नेता अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा औरंगाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र पर जाने और फूल चढ़ाने पर उठे विवाद में ओवैसी का साथ देते हुए कहा कि हमारे स्वतंत्र देश में हर किसी को अपनी सोच और मान्यता के साथ रहने की आजादी है।

अभिनेत्री ने इस मामले में लेखक आनंद रंगनाथन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था, 'हम सहिष्णु हैं, थे और रहेंगे। यह एक आजाद देश है यहां कोई भी किसी को भी पूजा जा सकता है। यहां सभी को समान अधिकार हैं।'

We are a tolerant race, have been , will be , and remain so. 🙏🏻. This is a free country. Worship anyone , if you have to.there have to be equal rights for all. https://t.co/6d0cCcgtoV

अपने अगले ट्वीट में रवीना ने लिखा- 'कुछ समय पहले, मेरी मातृभूमि को "असहिष्णु" करार देना एक फैशन बन गया था। यह सिर्फ साबित करता है कि हम कितने सहिष्णु हैं और हम कितना सह सकते हैं, यह एक उदाहरण है, आखिर असहिष्णुता कहां है?'

For some time, it had become a fashion to label my motherland “INTOLERANT” . This just proves how Tolerant WE are . And HOW much we can absorb. This is an example. So where is the intolerance ? https://t.co/RZZmq2sZK1