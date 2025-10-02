रावण इस बार जल के नहीं डूब के मरेगा!, बारिश और तेज हवाओं से रावण के पुतलों का बुरा हाल, देखें वीडियो

Ravana Statues Damaged: दिल्ली-एनसीआर में मौसम अचानक बिगड़ गया और बारिश होने लगी, जिसके बाद दशहरे का त्योहार का मजा बिगड़ गया

Ravana Statues Damaged Due to Rain in Delhi Watch Video | रावण इस बार जल के नहीं डूब के मरेगा!, बारिश और तेज हवाओं से रावण के पुतलों का बुरा हाल, देखें वीडियो

रावण इस बार जल के नहीं डूब के मरेगा!, बारिश और तेज हवाओं से रावण के पुतलों का बुरा हाल, देखें वीडियो

Highlightsरावण इस बार जल के नहीं डूब के मरेगा!, बारिश और तेज हवाओं से रावण के पुतलों का बुरा हाल, देखें वीडियो

Ravana Statues Damaged: दिल्ली-एनसीआर में मौसम अचानक बिगड़ गया और बारिश होने लगी, जिसके बाद दशहरे का त्योहार का मजा बिगड़ गया। भारी बारिश और तेज हवाओं से रावण के पुतलों का बुरा हाल हो गया, जलने से पहले ही गलकर खराब हो गए, दिल्ली में रामलीला मैदान, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, द्वारका श्री रामलीला सोसायटी और ललिता पार्क में रावण के पुतले भीग गए। आपको बता दें आयोजकों ने पुतलों को बचाने के लिए काफी प्रयास किए तिरपाल और प्लास्टिक से पुतलों को ढकने की कोशिश की गई, मगर तेज हवाओं ने सारी कोशिश पर पानी फेर दिया।



