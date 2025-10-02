रावण इस बार जल के नहीं डूब के मरेगा!, बारिश और तेज हवाओं से रावण के पुतलों का बुरा हाल, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 2, 2025 18:05 IST2025-10-02T18:05:27+5:302025-10-02T18:05:32+5:30
Ravana Statues Damaged: दिल्ली-एनसीआर में मौसम अचानक बिगड़ गया और बारिश होने लगी, जिसके बाद दशहरे का त्योहार का मजा बिगड़ गया
Ravana Statues Damaged: दिल्ली-एनसीआर में मौसम अचानक बिगड़ गया और बारिश होने लगी, जिसके बाद दशहरे का त्योहार का मजा बिगड़ गया। भारी बारिश और तेज हवाओं से रावण के पुतलों का बुरा हाल हो गया, जलने से पहले ही गलकर खराब हो गए, दिल्ली में रामलीला मैदान, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, द्वारका श्री रामलीला सोसायटी और ललिता पार्क में रावण के पुतले भीग गए। आपको बता दें आयोजकों ने पुतलों को बचाने के लिए काफी प्रयास किए तिरपाल और प्लास्टिक से पुतलों को ढकने की कोशिश की गई, मगर तेज हवाओं ने सारी कोशिश पर पानी फेर दिया।
#WATCH | The head of the effigy of Ravan damaged due to rain in Patna, Bihar.#VijayaDashamipic.twitter.com/P0R3IlpmJ7— ANI (@ANI) October 2, 2025
रावण ना इस बार जलकर मरा,ना पानी में डूबकर, इस बार गर्दन टूट जाने से वक़्त से अकाल मौत मरा #Patna#Gandhimaidan #Bihar#rain #Ravanpic.twitter.com/BMyD99rxjW— Mukesh singh (@Mukesh_Journo) October 2, 2025