सुप्रीम कोर्ट के एसपी समूह की याचिका को खारिज करने के फैसले का रतन टाटा ने किया स्वागत, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मार्च, 2021 के फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है। मिस्त्री को 2012 में रतन टाटा की जगह टीएसपीएल का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन चार साल बाद उन्हें हटा दिया गया था।

नई दिल्ली:रतन टाटा और टाटा संस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह की याचिका को खारिज करने का स्वागत किया। एसपी समूह ने अपनी याचिका में साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के फैसले को बरकरार रखने वाले फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया था।

वहीं, इस मामले में रतन टाटा ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हम आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित और बरकरार रखे गए फैसले की आभारी प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं। यह हमारी न्यायपालिका की मूल्य प्रणाली और नैतिकता को पुष्ट करता है।" एक अलग बयान में टाटा संस ने कहा, "हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश का नम्रता से स्वागत करते हैं। यह एक बार फिर टाटा समूह की स्थिति की पुष्टि करता है, जिसे पिछले साल एक आम सहमति वाले फैसले द्वारा बरकरार रखा गया था।"

We would like to express our grateful appreciation of the judgement passed and upheld by the Supreme Court today.



It reinforces the value system and the ethics of our judiciary.