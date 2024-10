Ratan Tata Passes Away Updates: PM मोदी ने नोएल टाटा से की बात, रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह

Ratan Tata Passes Away Updates: भारतीय मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। दिग्गज उद्योगपति का बुधवार रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया जहां वह कुछ दिनों से भर्ती थे। 86 वर्षीय रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने रतन नवल टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा से बात की और दुख जताया।

रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारी माने जाने वाले नोएल टाटा वर्तमान में टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों के बोर्ड में कार्यरत हैं।

On the demise of Ratan Tata, PM Narendra Modi spoke with Noel Tata and expressed condolences.



Union Home Minister Amit Shah will attend the last rituals of Ratan Tata on behalf of the Government of India. pic.twitter.com/lYni9t6aFl