राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः विजयादशमी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आरएसएस ने ‘एक्स’ पर किया पोस्ट

August 22, 2025

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित विजयादशमी उत्सव 2 अक्टूबर 2025 को सुबह 7.40 बजे नागपुर के रेशिमबाग में आयोजित किया जाएगा।

Highlightsअवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे।कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य भाषण देंगे।

नागपुरः पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वार्षिक विजयादशमी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आरएसएस ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। कहा, ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित विजयादशमी उत्सव 2 अक्टूबर 2025 को सुबह 7.40 बजे नागपुर के रेशिमबाग में आयोजित किया जाएगा।

इस अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे।’’ आरएसएस ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य भाषण देंगे। आरएसएस प्रमुख हर साल दशहरे पर नागपुर के रेशिमबाग मैदान से संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हैं। 

