'राष्ट्रपत्नी' विवाद पर हंगामे के बीच संसद में भाजपा सांसद रमा देवी से बात करने पहुंची थी सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी से हो गई नोकझोंक

Highlights राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के आपत्तिजनक बयान पर संसद में हंगामा। कार्यवाही स्थगित होने के ठीक बाद सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में हो गई नोकझोंक। सोनिया गांधी सदन में ही भाजपा सांसद रमा देवी से मिलने गई थीं, इसी दौरान हुई नोकझोंक।

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के आपत्तिजनक बयान पर मचे घमासान के बीच संसद में गुरुवार को माहौल हंगामेदार रहा। दरअसल, राष्ट्रपति पर बयान को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भाजपा सांसद रमा दवी के पास बातचीत के लिए गईं।

सोनिया गांधी ने ऐसा तब किया जब पूरे मुद्दे पर भाजपा हमलावर है। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सोनिया गांधी बीजेपी सांसद रमा देवी से बात करने के लिए गई थी। इस समय तक स्मृति ईरानी व अन्य मंत्री पहुंच गए और उन्होंने बातचीत के बीच हस्तक्षेप किया। नारेबाजी भी की गई। इस दौरान सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली।

इसी बीच विपक्ष की ओर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद और एनसीपी की सुप्रिया सुले वहां पहुंची और सोनिया गांधी को अलग ले गईं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी बाद में स्थिति को शांत करने के लिए आगे आए।

वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों को बताया, 'सोनिया गांधी जब हमारी सीनियर नेता रमा देवी से इस बारे में जानने के लिए पहुंची कि क्या हो रहा है, तो हमारे कुछ लोकसभा सांसद डर गए। इसी दौरान हमारे एक सदस्य वहां पहुंचे और उन्होंने (सोनिया गांधी) कहा- आप मुझसे बात मत कीजिए।'

#WATCH | Some of our Lok Sabha MPs felt threatened when Sonia Gandhi came up to our senior leader Rama Devi to find out what was happening during which, one of our members approached there & she (Sonia Gandhi) said "You don't talk to me": Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/WxFnT2LTvk