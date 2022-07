'राष्ट्रपत्नी' विवाद: राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन की टिप्पणी को बताया बेहद अपमानजनक और महिला विरोधी, मांगा स्पष्टीकरण

Highlights राष्ट्रीय महिला आयोग ने की महामहिम के प्रति अधीर रंजन की टिप्पणी की निंदा कांग्रेस नेता से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगने को लेकर आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्विटर दी जानकारी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग एवं 12 राज्यों के महिला आयोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहने को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बृहस्पतिवार को आलोचना की है। साथ ही कहा कि उनका यह बयान बेहद अपमानजनक और महिला विरोधी है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहे जाने के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गयी है।

भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट कर कहा, ‘‘राष्ट्रीय महिला आयोग और सभी राज्य महिला आयोग देश की राष्ट्रपति के बारे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अपमानजनक एवं महिला विरोधी टिप्पणी की निंदा करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग उन्हें समन भेज रहा है ।’’

रेखा ने कहा कि जिन 12 राज्यों के महिला आयोगों ने इस बयान की निंदा की है उनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा शामिल है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने ट्विटर पर एक संयुक्त बयान साझा किया। इसमें कहा गया है, ‘‘माननीय राष्ट्रपति के बारे में अधीर रंजन चौधरी के शब्दों के लिये राष्ट्रीय महिला आयोग और सभी राज्य महिला आयोग सख्त निंदा करते हैं ।’’

National Commission for women @ncwIndia and all the State Commissions for women who were present in quarterly meeting at Visakhapatnam today condemned the derogatory and sexist remark made by @adhirrcinc against Honorable President of India. @ncwIndia is sending him summons. pic.twitter.com/sM2U1uiN2N