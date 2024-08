Champai Soren joins BJP: 'टाइगर अभी जिंदा है'..., झामुमो संस्थापक चंपई सोरेन भाजपा में शामिल, शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्व शर्मा ने किया स्वागत, देखें वीडियो

Highlights Champai Soren joins BJP: हम स्वागत करते हैं। 'टाइगर अभी जिंदा है'। Champai Soren joins BJP: झारखंड के टाइगर हैं और हम झारखंड में सरकार बनाएंगे। Champai Soren joins BJP: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।

Champai Soren joins BJP: झारखंड के रांची में पूर्व सीएम और पूर्व जेएमएम नेता चंपई सोरेन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन ने झारखंड के निर्माण के लिए बहुत मेहनत की और उन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। वह भ्रष्ट झारखंड सरकार को सत्ता से हटाने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। हम स्वागत करते हैं। 'टाइगर अभी जिंदा है'। वह झारखंड के टाइगर हैं और हम झारखंड में सरकार बनाएंगे।

