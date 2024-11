Ranchi Birsa Munda: बिरसा मुंडा के पोते मंगल मुंडा का निधन, रांची अस्पताल में ली अंतिम सांस

Highlights बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। मस्तिष्क के दोनों तरफ सर्जरी की गई और थक्के हटा दिए गए थे। रांची राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) रेफर किया गया था।

रांचीः आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के पोते मंगल मुंडा का रांची के अस्पताल में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। मंगल मुंडा एक दुर्घटना में घायल हो गए थे। झारखंड के खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र के पीडिहातु मोड़ के पास सोमवार शाम एक यात्री वाहन की छत से गिरने से मंगल मुंडा के सिर में चोटें आईं थीं। भाई कानू मुंडा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन बुधवार को रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) पहुंचे और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी।

Tribal icon Birsa Munda's great grandson Mangal Munda dies of cardiovascular failure at hospital in Ranchi: Official. pic.twitter.com/Y6hGHh1lOs — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2024

आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा की शुक्रवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मंगल मुंडा एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे और यहां एक अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। अस्पताल के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुंडा 45 वर्ष के थे। मंगल मुंडा ने राज्य के शीर्ष अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में रात साढ़े 12 बजे अंतिम सांस ली।

झारखंड के खूंटी जिले में 25 नवंबर को एक यात्री वाहन की छत से गिरने के कारण मुंडा के सिर में गंभीर चोट आई थी। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हिरेन बिरुआ ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘बिरसा मुंडा के रिश्तेदार मंगल मुंडा की रात करीब साढ़े 12 बजे हृदय गति रुकने से मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल मंगल मुंडा को ‘वेंटिलेटर’ पर रखा गया था। हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहे।’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कार्यालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा और झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यालय मंगल मुंडा के इलाज के सिलसिले में रिम्स अधिकारियों के संपर्क में थे।

Jharkhand | Birsa Munda's descendant Mangal Munda who was injured in a road accident, passed away at RIMS last night: PRO, Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS), Ranchi — ANI (@ANI) November 29, 2024

खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया, ‘‘ वाहन के पीडिहातु मोड़ पर मुड़ने के दौरान एक वाहन की छत से दो लोग गिर गए। मुंडा को खूंटी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे व्यक्ति को मामूली चोट आई है।’’ अधिकारी ने बताया कि मंगल को बेहतर इलाज के लिए मंगलवार को रांची राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) रेफर किया गया था।

STORY | Birsa Munda's great-grandson, injured in road accident, dies of cardiovascular failure in Ranchi



READ: https://t.co/ZeKfJsTABGpic.twitter.com/MCevOzQodh — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2024

रिम्स के ‘चीफ सीनियर रेजिडेंट’ डॉ. विकास कुमार ने बताया, ‘‘उनके मस्तिष्क में गंभीर चोट थी और मस्तिष्क के दोनों तरफ खून के थक्के जम गए थे। दुर्घटना के कारण काफी रक्तस्राव हो गया था और उन्हें तत्काल ऑपरेशन की जरूरत थी।

रिम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद प्रकाश के नेतृत्व में मंगलवार को उनका सफल ऑपरेशन किया गया।’’ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन काफी जटिल था। उन्होंने कहा, ‘‘मस्तिष्क के दोनों तरफ सर्जरी की गई और हमें इसमें चार घंटे लगे, थक्के हटा दिए गए हैं। वह चिकित्सकों की निगरानी में थे।’’

