जन्मदिन विशेष: ‘रमेशचंद्र झा’ के गीतों में हृदय बोलता है और कला गाती है...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 8, 2023 11:41 AM

स्वतंत्रता सेनानी और कवि-कथाकार रहे रमेशचन्द्र झा का जन्म आज के ही दिन 1928 में बिहार के मोतिहारी जिले के सुगौली स्थित फुलवरिया गाँव के मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था।

