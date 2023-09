Ramesh Bidhuri-Danish Ali: बीजेपी सांसद बिधूड़ी के बयान पर विवाद, बीएसपी एमपी अली ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को पत्र लिखा, देखें वीडियो

Highlights अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भाजपा सदस्य को चेतावनी दी। नियम 222, 226 और 227 के तहत नोटिस देना चाहते हैं। मेरा आग्रह है कि इस मामले में जांच का आदेश दिया जाए।

Ramesh Bidhuri-Danish Ali: भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने गुरुवार को चंद्रयान -3 मिशन पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भाजपा सदस्य को चेतावनी दी।

#WATCH | On remarks by BJP MP Ramesh Bidhuri, BSP MP Danish Ali says, "I sent my letter to the office of Lok Sabha Speaker and I am confident that Lok Sabha Speaker will take cognizance of the incident and will take appropriate action. I have given notice. All things are on… pic.twitter.com/tFANw97Uv3