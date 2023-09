Ramesh Bidhuri-Danish Ali: बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा पर रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस, भाजपा ने कहा- कार्रवाई क्यों न हो...

Highlights लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चेतावनी जारी किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। विपक्षी नेताओं ने बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

Ramesh Bidhuri-Danish Ali: भाजपा ने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर सांसद रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चेतावनी जारी किया है।

BJP issues show cause notice to party MP Ramesh Bidhuri on instruction of party president JP Nadda for his use of unparliamentary language against BSP MP Danish Ali: Sources pic.twitter.com/bT5JDhclCB — ANI (@ANI) September 22, 2023

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में भाजपा सदस्य रमेश बिधूड़ी द्वारा दिये गये कुछ आपत्तिजनक बयानों को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को उन्हें भविष्य में इस तरह के व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

#WATCH | On BJP MP Ramesh Bidhuri's remarks, BSP MP Danish Ali says, "When this is the condition of an elected member like me then what will be the condition of a normal person. I hope, I will get justice, Speaker will conduct an enquiry or else with a heavy heart, I'm also… pic.twitter.com/5lMoLSkTEU — ANI (@ANI) September 22, 2023

बिधूड़ी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में ‘चंद्रयान-3 की सफलता और अंतरिक्ष के क्षेत्र में राष्ट्र की अन्य उपलब्धियां’ विषय पर चर्चा के दौरान बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कुंवर दानिश अली के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थीं जिन पर सदन में हंगामा हुआ और विपक्षी नेताओं ने बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

I don’t think in the history of parliament such abusive words have been used by an MP against fellow MP : Ramesh Bidhuri has brought down parliament’s image to a new low. Yeh kaise ‘sanskar’ bhai? What’s the use of a new building when this is the level of discourse of our MPs?… pic.twitter.com/mUbc9doxwT — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) September 22, 2023

अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने भाजपा नेता को भविष्य में इस तरह का व्यवहार दोहराए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बृहस्पतिवार रात को सदन में बिधूड़ी द्वारा आपत्तिजनक बयान दिये जाने के तत्काल बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद प्रकट किया था।

#WATCH | On remarks by BJP MP Ramesh Bidhuri, BSP MP Danish Ali says, "I sent my letter to the office of Lok Sabha Speaker and I am confident that Lok Sabha Speaker will take cognizance of the incident and will take appropriate action. I have given notice. All things are on… pic.twitter.com/tFANw97Uv3 — ANI (@ANI) September 22, 2023

