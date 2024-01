22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह दोपहर 12:20 बजे शुरू होगा और दोपहर 1 बजे तक पूरा, जानें पूरा शेयडूल

Highlights प्रतिमा को गुलाब के फूलों की माला पहनायी गई है। विश्व हिंदू परिषद ने रामलला की प्रतिमा की तस्वीर जारी की। भगवान राम की नयी प्रतिमा बृहस्पतिवार अपराह्न में राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रखी गई।

Ram Mandir Wishes: अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा को 22 जनवरी को होने वाले 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह से तीन दिन पहले शुक्रवार को अनावरण कर दिया गया। काले पत्थर से बनी इस प्रतिमा की आंख पर पीले रंग के कपड़ा बांधा गया है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पदाधिकारी शरद शर्मा ने बताया कि रामलला की प्रतिमा की आंखों पर पीला रंग का कपड़ा बंधा है।

प्रतिमा को गुलाब के फूलों की माला पहनायी गई है। विश्व हिंदू परिषद ने रामलला की प्रतिमा की तस्वीर जारी की और यह प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है। अयोध्या स्थित राममंदिर में आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम की नयी प्रतिमा बृहस्पतिवार अपराह्न में राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रखी गई।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath meets saints at 'Atithi Grah' in Ayodhya. pic.twitter.com/bva8VdTNOC — ANI (@ANI) January 19, 2024

मैसूरु के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई 51 इंच की रामलला की प्रतिमा को पिछली रात मंदिर में लाया गया था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य आचार्य अरुण दीक्षित ने बताया कि भगवान राम की प्रतिमा को अपराह्न में वैदिक मंत्रोचार के बीच गर्भगृह में रखा गया। उन्होंने कहा कि ‘प्रधान संकल्प’ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा द्वारा किया गया।

#WATCH | Ayodhya: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "...We are providing facilities in the state for people...We will coordinate and plan things but people are advised to follow directions to avoid chaos...People are advised to continue to provide their cooperation so that… pic.twitter.com/0r8qE916gN — ANI (@ANI) January 19, 2024

दीक्षित ने बताया कि "प्रधान संकल्प' की भावना यह है कि भगवान राम की 'प्रतिष्ठा' सभी के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और उन लोगों के लिए भी की जा रही है जिन्होंने इस कार्य में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य अनुष्ठान भी किए गए तथा ब्राह्मणों को वस्त्र भी दिए गए।

#WATCH | Ayodhya: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "...The state government has made preparations to give full assistance to the devotees coming to Ayodhya for 'darshan'...A green corridor has also been set up for devotees coming from Lucknow, Varanasi, Gorakhpur, Prayagraj… pic.twitter.com/i7bI8xfQYY — ANI (@ANI) January 19, 2024

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपनी एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया, "अयोध्या में जन्मभूमि स्थित राम- मंदिर में आज दिन में 12:30 बजे के बाद राममूर्ति का प्रवेश हुआ। दोपहर 1:20 बजे यजमान द्वारा प्रधानसंकल्प होने पर वेदमन्त्रों की ध्वनि से वातावरण मंगलमय हुआ।

Ayodhya, UP | Glimpse of the idol of Lord Ram inside the sanctum sanctorum of the Ram Temple in Ayodhya.



(Source: Sharad Sharma, media in-charge of Vishwa Hindu Parishad) pic.twitter.com/kZ6VeuYvSt — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 18, 2024

#WATCH | Ayodhya: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "...There is an atmosphere of celebration in entire Ayodhya Dham, Uttar Pradesh and the country for Ram Temple's 'pranpratishtha' ceremony. I have come here to conduct an inspection of the arrangements given the… pic.twitter.com/216uGBENXx — ANI (@ANI) January 19, 2024

मूर्ति के जलाधिवास तक के कार्य बृहस्पतिवार को संपन्न हुए।" ट्रस्ट ने पोस्ट में लिखा, "दिनांक 19 जनवरी शुक्रवार को प्रातः नौ बजे अरणिमन्थन से अग्नि प्रकट होगी। उसके पूर्व गणपति आदि स्थापित देवताओं का पूजन, द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेदपारायण, देवप्रबोधन, औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास, कुण्डपूजन, पञ्चभूसंस्कार होगा।"

#WATCH | Lucknow: On Ram Mandir 'Pran Pratishtha' Ceremony in Ayodhya, Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak says, "Ram Lalla will soon move to His grand temple. There is an atmosphere of joy everywhere... We are waiting for PM Modi to come and inaugurate the temple... All… pic.twitter.com/0Ig7ALYn6b — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 19, 2024

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी को मंदिर में 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह में शामिल होंगे, जिसके अगले दिन मंदिर जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान पहले ही शुरू हो चुके हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह दोपहर 12:20 बजे शुरू होगा और 22 जनवरी को दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है।

मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह से पहले अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को कहा कि रामलला भव्य मंदिर में पधार चुके हैं और 22 जनवरी को प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पाठक ने कहा, ''रामलला मंदिर में पधार चुके हैं।

#WATCH | Lucknow, UP: Interacting with sugarcane farmers, UP CM Yogi Adityanath says, "When we formed government, hardly 110 sugar mills were there in the state, which were struggling to function... Today 120 sugar mills are functioning in the state, despite a pandemic like… pic.twitter.com/inZEAOd6Ub — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 19, 2024

पूरा देश मंदिर समारोह के लिए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। अयोध्या में चिकित्सा सुविधाओं, दवाओं सहित पूरी व्यवस्था की गई है।'' उन्होंने कहा कि इस मौके को लेकर लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ब्रजेश पाठक के पास चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है।

#WATCH | Ayodhya: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath reaches Ram Katha Park and holds a meeting with officials ahead of Ram Temple's 'pranpratishtha' ceremony on January 22. pic.twitter.com/dvloJpsfQM — ANI (@ANI) January 19, 2024

अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. संजय जैन ने कहा कि विभाग आयोजन क्षेत्र के भीतर सोलह प्रमुख स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा इकाइयां स्थापित करने के लिए श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्राथमिक चिकित्सा इकाइयों में एक चिकित्सक, फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय होगा।

उन्होंने बताया कि इन्हें साकेत पेट्रोल पंप, कनक भवन, हनुमान गढ़ी और अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों के लिए योजनाबद्ध रूप से तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक इकाई दवाओं, एक नेब्युलाइज़र, ऑक्सीजन सुविधाओं और रक्त शर्करा परीक्षण करने की क्षमता सहित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति से सुसज्जित होगी।

#WATCH | Ayodhya, UP: The manager of International Shri Sitaram Naam Bank, Punit Ram Das ji says, "Just like money is deposited in banks, here the name of 'Sita-Ram' is deposited...The objective of this bank is to spread the name of lord Ram..." pic.twitter.com/ViLfsCuiYq — ANI (@ANI) January 18, 2024

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य विभाग क्रमशः 10 और 20 बिस्तरों की क्षमता वाले दो अस्पताल स्थापित कर रहा है, जहां मरीजों को देखने के लिए चिकित्सक उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 40 एंबुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है, जो अयोध्या के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात रहेंगी।

स्वास्थ्य विभाग ने जिले के मेडिकल कॉलेज, श्री राम चिकित्सालय अयोध्या, जिला अस्पताल अयोध्या, महिला जिला अस्पताल और कुमारगंज अस्पताल में आपातकालीन स्थितियों के लिए 190 बेड आरक्षित किए हैं। सीएमओ ने बताया कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के दौरान, यदि किसी को चिकित्सीय आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है।

उपचार के लिए शुरुआत में कार्यक्रम क्षेत्र में स्थापित दो अस्पतालों में ले जाया जाएगा। अगर हालत में सुधार नहीं हुआ तो उक्त व्यक्ति को श्रीराम अस्पताल रेफर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जरूरत पड़ने पर मेडिकल कॉलेज और इसके बाद मरीज की हालत में सुधार न होने पर रेफर करने के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर और राम मनोहर लोहिया अस्पताल की भी व्यवस्था की गई है।

In view of the Ayodhya Ram Temple 'Pran Pratishtha' ceremony, all government offices in Uttarakhand will remain closed till 2:30 pm on January 22. All educational institutions in the state will remain closed: Uttarakhand government pic.twitter.com/odS4olbIhY — ANI (@ANI) January 19, 2024

