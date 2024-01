Ram Mandir: सचिन तेंदुलकर को मिला राम मंदिर के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह में शामिल होने का निमंत्रण

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। जबकि गणमान्य व्यक्तियों की सूची में उद्योगपति गौतम अडानी और रतन टाटा, क्रिकेटर विराट कोहली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव भी वीवीआईपी आमंत्रित लोगों में शामिल हैं।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 3,000 वीवीआईपी सहित 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश भर से 4,000 संतों को भी आमंत्रित किया है। रामायण फेम एक्टर अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को भी न्योता भेजा गया है। राम मंदिर उद्घाटन समारोह में 1990 में पुलिस फायरिंग में मारे गए कारसेवकों के परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है।

