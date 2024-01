Ram Mandir Inauguration: 'राम आएंगे' गाना AI से हुआ तैयार, लता मंगेशकर की आवाज में ऑडियो वायरल

Highlights मशहूर गायिका लता मंगेशकर का गाना 'राम आएंगे' सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है गाने की खास बात यह है कि एआई के जरिए यह गाना तैयार हुआ इस गाने को लेकर सभी सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अपनी टिप्पणी रहे हैं

नई दिल्ली: अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मशहूर गायिका लता मंगेशकर की आवाज में एआई द्वारा तैयार हुआ गाना 'राम आयेंगे' सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस गाने को लेकर सभी सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अपनी बात रख रहे हैं।

इस पर एक यूजर ने लिखा कि सच कहूं इससे अच्छा और कोई नहीं है असली वाला तो मैं कभी सुनता नहीं था इसे पूरा सुना। इसके साथ ही एक और यूजर ने कहा कि एआई के इस्तेमाल से तैयार हुए गाना बहुत अच्छा है। इसके साथ ही तीसरे यूजर ने कहा, "इस गाने को पूरा सुनकर मेरी आंख भर आई और इसके साथ मुझे बेहद शांति महसूस हुई। इसके साथ ही इस गाने को शेयर करने वाले को शुक्रिया कहा"।

चौथे सोशल मीडिया यूजर ने कहा, पहली बार एआई का इस्तेमाल से कुछ अच्छी चीज देखने को मिला है। यह बहुत मधुर है। जिस यूजर ने पहले इस गाने को शेयर किया था, तो उसने लिखा था कि यह एक गैर व्यावसायिक वीडियो है। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि यह किसी विशिष्ट व्यक्तियों की नकल नहीं है। यह ओपन-सोर्स और उनकी साउंड इंजीनियरिंग का मेल है। उन्होंने कहा कि संगीत के प्रति प्रेम और अब हमारे बीच नहीं रहे कलाकारों के सम्मान में बनाया गया यह काम सम्मानजनक है, लाभ के लिए नहीं।

The most appropriate use of AI so far... pic.twitter.com/ClkDSF9e6u

इस एआई गाने से पहले एक वीडियो को शेयर करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेश्कर को याद किया था। उन्होंने इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' से शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कहा था कि यह दीदी के द्वारा आखिर श्लोक है।

As the nation awaits 22nd January with great enthusiasm, one of the people who will be missed is our beloved Lata Didi.



Here is a Shlok she sung. Her family told me that it was the last Shlok she recorded. #ShriRamBhajanhttps://t.co/MHlliiABVX