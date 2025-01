Ram Mandir Anniversary: राम मंदिर की पहली वर्षगांठ?, अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु, पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो, जानिए आज शेयडूल

Highlights Ram Mandir Anniversary Quotes, Wishes live updates 2025 Aarti Shri Ram Ji Ki: दोपहर 12:20 बजे भगवान की भव्य आरती होगी। Ram Mandir Anniversary Quotes, Wishes live updates 2025 Aarti Shri Ram Ji Ki: वर्षगांठ समारोह की शुरुआत यजुर्वेद के पाठ से हुई। Ram Mandir Anniversary Quotes, Wishes live updates 2025 Aarti Shri Ram Ji Ki: भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा।

Ram Mandir Anniversary Quotes, Wishes live updates 2025 Aarti Shri Ram Ji Ki: अयोध्या में शनिवार (प्रतिष्ठा द्वादशी) को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ से जुड़े समारोह की शुरुआत हो गई, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचे हैं। शनिवार से राम मंदिर परिसर में धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। वर्षगांठ समारोह की शुरुआत यजुर्वेद के पाठ से हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वाह्न करीब 10:30 बजे रामलला का अभिषेक करेंगे। दोपहर 12:20 बजे भगवान की भव्य आरती होगी, इसके बाद भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। रामलला के दरबार को फूलों से सजाया गया है। मंदिर पहुंचे स्थानीय निवासी अनूप मिश्रा ने कहा, "जनवरी 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तब हम राम जन्मभूमि नहीं पहुंच पाए थे।

लेकिन इस बार हम पहली वर्षगांठ पर रामलला के दरबार में पहुंचकर भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं।" भोपाल की एक श्रद्धालु सरला माहेश्वरी ने कहा, "हम वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए दो दिन पहले अयोध्या पहुंचे थे, और आज हम भगवान के दर्शन करेंगे, यह सोचकर बहुत उत्साहित हैं।"

The Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust takes pride in presenting a special song dedicated to Prabhu Shri Ramlala. Created in collaboration with Times Music, this devotional composition, penned by Shri Yatindra Mishra, has been brought to life by the melodious voices of… pic.twitter.com/IfOLPUTSN7

मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, 11 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस समारोह में आम लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जो पिछले साल ऐतिहासिक समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। साथ ही, करीब 110 आमंत्रित वीआईपी भी इसमें शामिल होंगे। अंगद टीला स्थल पर एक जर्मन हैंगर टेंट लगाया गया है, जिसमें 5,000 लोगों की मेजबानी के लिए प्रबंध किया गया है।

Shri Ram Rag Seva is being organized at the Shri Ram Janmabhoomi temple in Ayodhya to commemorate the first anniversary of the Pran Pratishtha of Prabhu Shri Ramlalla Sarkar. This devotional event is dedicated to celebrating the spiritual and cultural glory of Lord Shri Ram,… pic.twitter.com/2iqo8ENUAv