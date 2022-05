Rajya Sabha polls: केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जेडीयू राज्यसभा नहीं भेजेगी, पूर्व विधायक को बनाया प्रत्याशी, सीएम नीतीश ने दिया झटका

Highlights बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दिया है। केंद्र में जदयू के इकलौते केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा नहीं जाएंगे।

Rajya Sabha polls: केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जेडीयू राज्यसभा नहीं भेजेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि झारखंड जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख और पूर्व विधायक खिरू महतो उम्मीदवार होंगे।

केंद्र में जदयू के इकलौते केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा नहीं जाएंगे। जदयू ने राज्‍य सभा उम्‍मीदवार का औपचारिक ऐलान कर दिया। वर्तमान में राज्यसभा के पांच सीटों के लिए चुनाव होने हैं. इनमें दो सीटें राजद के हिस्से में चली गई है।

Jharkhand Janata Dal (United) chief and former MLA Khiru Mahto to be party's candidate from Bihar for Rajya Sabha elections: JD(U) national president Rajiv Ranjan Singh