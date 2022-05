Rajya Sabha polls: कांग्रेस और झामुमो में तनातनी, 2 सीट पर राज्यसभा चुनाव, सोनिया गांधी से मिले सीएम सोरेन

Highlights झारखंड में दस जून को राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान होना है। बयासी सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 81 निर्वाचित सदस्य होते हैं। वर्तमान विधानसभा में 26.67 मत पाने वाले उम्मीदवार का राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है।

Rajya Sabha polls: झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं उसकी सहयोगी कांग्रेस में द्विवार्षिक राज्यसभा चुनावों में अपना-अपना उम्मीदवार उतारने को लेकर तनाव पैदा हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन नई दिल्ली में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की।

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कहा कि मैं सोनिया गांधी से मिलने और राज्यसभा चुनाव और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आया था। झामुमो-कांग्रेस गठबंधन से एक उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। झामुमो और कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं।

एक ओर जहां कांग्रेस राज्य की दो सीटों के लिए हो रहे चुनावों में एक सीट के लिए अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है और इसके लिए झामुमो का समर्थन चाहती है वहीं 82 सदस्यीय विधानसभा में 30 विधायकों वाली झामुमो ने हर हाल में चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है।

Delhi | I came to Delhi to meet Sonia Gandhi and discuss the Rajya Sabha election and other issues. From JMM - Congress alliance one candidate will be fielded. There are no differences between JMM and Congress: Jharkhand CM Hemant Soren pic.twitter.com/mrw9IqMaVG