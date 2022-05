Rajya Sabha polls: कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों की घोषणा की, चिदंबरम, जयराम रमेश, सुरजेवाला, राजीव शुक्ला और अजय माकन होंगे उम्मीदवार,देखें लिस्ट 

Highlights राजीव शुक्ला, विवेक तन्खा को टिकट दिया गया है। हरियाणा से अजय माकन को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से प्रत्याशी बनाया है।

Rajya Sabha polls: कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्रियों पी चिदंबरम, जयराम रमेश और अजय माकन को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। कांग्रेस ने मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, वरिष्ठ नेताओं राजीव शुक्ला, विवेक तन्खा को टिकट दिया गया है।

Congress releases its list of candidates for elections to the Rajya Sabha. Ajay Maken to contest from Haryana, Randeep Singh Surjewala from Rajasthan, P Chidambaram from Tamil Nadu pic.twitter.com/BlI2viYzgP