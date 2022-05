Rajya Sabha polls: राज्यसभा प्रत्याशियों पर कांग्रेस में अंसतोष, पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा-‘शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई’

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 30, 2022 12:29 AM

Rajya Sabha polls:कांग्रेस ने मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। ये तीनों का संबंध राजस्थान से नहीं है।

कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को भी टिकट नहीं दिया है।