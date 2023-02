राज्यसभा में लगे 'मोदी-अडानी भाई-भाई' के नारे, पीएम का जवाब- जितना कीचड़ उछालोगे, उतना कमल खिलेगा

Highlights पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का दिया जवाब। पीएम मोदी के भाषण के दौरान हालांकि विपक्ष ने भी जमकर राज्यसभा में नारेबाजी की। अडानी मामले पर जेपीसी की मांग के बीच पीएम के भाषण के दौरान 'मोदी-अडानी भाई-भाई' के नारे लगाए जाते रहे।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। हालांकि इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। पीएम मोदी के भाषण के दौरान लगातार विपक्ष की ओर से 'मोदी-अडानी भाई-भाई' के नारे भी लगाए जाते रहे।

पीएम मोदी ने ऐसे में अपने भाषण के दौरान विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि 'उनके पास कीचड़ था और मेरे पास गुलाल। जिसके पास जो भी था, उसे उछने उछाला। जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही खिलेगा। हमारी सफलता में आपके योगदान को भी नहीं भुलाया नहीं जा सकता है।'

#WATCH | Opposition MPs raise slogans of "Modi-Adani bhai-bhai" in Rajya Sabha as PM Modi replies to Motion of Thanks on President's address pic.twitter.com/Kzuj2LJKPZ