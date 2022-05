Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी, लिस्ट में निर्मला सीतारमण सहित 16 कैंडिडेट्स के नाम

नई दिल्ली: राज्य सभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। रविवार को पार्टी की ओर से जारी इस लिस्ट में केंद्रीय वित्तमंत्री और पीयूष गोयल सहित 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। भाजपा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी ने पीयूष गोयल को महाराष्ट्र तो निर्मला सीतारमण को कर्नाटक से अपना उम्मीदवार बनाया है।

इसके अलावा कविता पाटीदार को मध्य प्रदेश से राज्य सभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी ने कर्नाटक से सीतारमण के अलावा जग्गेश को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं महाराष्ट्र से पीयूष गोयल के अलावा लिस्ट में डॉ अनिल सुखदेवराव बोंडे पार्टी के उम्मीदवार हैं।

वहीं राजस्थान से घनश्याम तिवारी, उत्तर प्रदेश से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉ राधामोहन अग्रवाल, सुरंद्र सिंह नागर, बाबू राम निषाद, दर्शना सिंह और संगीता यादव को कैंडिडेट बनाया गया है। जबकि हरियाणा से कृष्ण लाल पंवार को उम्मीदवार घोषित किया गया है।

उत्तराखंड से राज्य सभा के लिए डॉ कल्पना सैनी पार्टी की उम्मीदवार हैं। वहीं बिहार में सतीश चंद्र दूबे और शंभू शरण पटेल को पार्टी ने राज्यसभा में भेजने की घोषणा की है।

