Rajya Sabha Election 2025: कणाद पुरकायस्थ प्रत्याशी, भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में दिया टिकट, जानें मतदान और मतगणना कब

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए कणाद पुरकायस्थ को असम से पार्टी उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि असम से दो और तमिलनाडु से छह राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में समाप्त होने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने इन सीट के लिए 19 जून को द्विवार्षिक चुनाव कराने की सोमवार को घोषणा की है। मतगणना 19 जून की शाम को ही होगी। असम से राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र प्रसाद वैश्य (भारतीय जनता पार्टी) और मिशन रंजन दास (भाजपा) का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो रहा है।

BJP announces Kanad Purkayastha as the party candidate from Assam for the upcoming Rajya Sabha election pic.twitter.com/Luomh06AIO