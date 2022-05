Rajya Sabha Election 2022: दो बार राज्यसभा भेजा, जदयू का अध्यक्ष बनाया, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आरसीपी सिंह पर बोले सीएम नीतीश...

Highlights जदयू से खीरू महतो ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है. भाजपा और जदयू के बड़े नेता शामिल हुए. भाजपा प्रत्याशियों का कुछ कागजात को लेकर आज नामांकन नहीं हो पाया है.

Rajya Sabha Election 2022: केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को राज्‍यसभा टिकट नहीं दिए जाने के मामले पर बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह तब से हमारे साथ हैं, जब वह आईएएस अधिकारी थे, उन्हें दो बार राज्यसभा भेजा जा चुका है. पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया था. वर्तमान में वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं. इसलिए उन्हें ये सभी अवसर मिले हैं.

नीतीश कुमार ने कहा की पार्टी में सभी लोग एकजुट हैं. जो पुराने साथी हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए. जदयू में सब कुछ ठीक चल रहा है. उन्होंने कहा कहा कि पार्टी में सर्वसम्मति से खीरू महतो को टिकट दिया गया है. वहीं आरसीपी के केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि अभी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है. अभी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है.

He is with us since he was an IAS officer. He has been sent to Rajya Sabha twice. He was also made party's president and he is currently a minister in Central Govt. So he has got all these opportunities: Bihar CM Nitish Kumar on Union Min RCP Singh's Rajya Sabha nomination issue pic.twitter.com/JVk4PTAx9M