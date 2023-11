Rajouri Encounter: राजौरी मुठभेड़ में एक और शहादत, 24 घंटों में पांच सैनिक शहीद, पुंछ में दुर्घटनावश गोली चलने से सैनिक की मौत

Highlights सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दो अधिकारियों और दो जवानों सहित चार सैन्यकर्मी शहीद हो गए और दो जवान घायल हो गए। नागरिकों को बचाते हुए सुरक्षाबलों पर अचानक आतंकियों ने हमला कर दिया था।

Rajouri Encounter: राजौरी में पिछले 24 घंटों से चल रही मुठभेड़ में एक और जवान की मौत होने से शहीद होने वालों का आंकड़ा बढ़ कर पांच हो गया है। इनमें दो फौजी अफसर भी हैं। अधिकारियों पे बताया कि दूसरे दिन भी सुरक्षाबलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है।

#WATCH | An encounter is underway between terrorists and joint forces of Army & J-K Police in the Bajimaal area of Dharmsal in the Rajouri district.



Four Army personnel including two officers & two jawans have lost their lives in an ongoing encounter



(Visuals deferred by… pic.twitter.com/N00YreU8ni — ANI (@ANI) November 23, 2023

आज एक और जवान ने शहादत दी है जबकि एक अन्य घायल हो गया। इससे पहले बुधवार से शुरू हुई आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में अभी तक सेना के दो अधिकारी और दो जवान शहीद हो गए थे। जानकारी के लिए राजौरी जिले के धर्मसाल के बाजीमल इलाके में सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है।

My condolences to Captain Shubham Gupta, a young officer from the Army's 9 Para Special Forces who was among the four soldiers who lost their lives in the Rajouri terrorist encounter.



Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/ihiUn3xIDE — Zubin Ashara (@zubinashara) November 23, 2023

इससे पहले बुधवार को मुठभेड़ में दो अधिकारियों और दो जवानों सहित चार सैन्यकर्मी शहीद हो गए और दो जवान घायल हो गए। नागरिकों को बचाते हुए सुरक्षाबलों पर अचानक आतंकियों ने हमला कर दिया था। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया।

इस बीच अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर दुर्घटनावश राइफल से गोली चलने से एक सैनिक की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मेंढर सेक्टर में फगवारी गली में बाड़ के पास एक दुर्घटनावश बंदूक की गोली जोधपुर के राइफलमैन मधु सिंह को लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

Encounter on for last 36 hours in #Rajouri , 4 army jawans lose their lives



News18's @manojkaul1 shares more updates from the ground



News18's Munish Sharma speaks to the kin of one of the martyrs in #Poonch#JammuAndKashmir | @AnushaSoni23pic.twitter.com/IUjmtkFxXk — News18 (@CNNnews18) November 23, 2023

