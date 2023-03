राजनाथ सिंह ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की विधवाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले पर सीएम अशोक गहलोत से की बात

नई दिल्ली: राजस्थान में हुए पुलवामा के तीन शहीदों की विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम गहलोत से मुलाकात बातचीत की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की विधवाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से बात की। सूत्रों ने कहा कि इस पर सीएम गहलोत ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाल ही में पुलिस ने कथित तौर पर उस समय विधवाओं को पीटा, जब वे अपनी मांगों के साथ आवाज उठा रही थीं।

Defence Minister Rajnath Singh spoke with Rajasthan CM Ashok Gehlot on the matter of misbehaviour with widows of soldiers who lost their lives in Pulwama attack. CM Gehlot assured of action in the matter: Sources



