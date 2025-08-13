Constitution Club poll: राजीव रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में भाजपा सहयोगी संजीव बालियान को हराया

नई दिल्ली: भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब प्रबंधन में अपना 25 साल पुराना दबदबा बरकरार रखा है। उन्होंने अपने पार्टी सहयोगी संजीव बालियान को इस बेहद कड़े मुकाबले वाले चुनाव में परास्त किया। इस चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया।

मंगलवार को जब उनके समर्थकों ने उनकी जीत का जश्न मनाना शुरू किया, तो रूडी ने कहा कि उन्होंने 100 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है और उनके पैनल के सदस्य, जो अलग-अलग पार्टियों से थे, ने भी जीत हासिल की है। अधिकारियों ने बताया कि कुल 1,295 वर्तमान और पूर्व सांसदों में से 680 से ज़्यादा वैध वोट डाले गए, जिससे यह क्लब के पदाधिकारियों के चुनाव में अब तक के सबसे ज़्यादा मतदानों में से एक बन गया। चुनाव में 11 कार्यकारी सदस्यों के पद के लिए 14 सदस्यों ने चुनाव लड़ा।

निवर्तमान सचिव (प्रशासन) रूडी, जो पाँचवीं बार लोकसभा सांसद हैं, को दो बार लोकसभा सांसद रह चुके बालियान से कड़ी चुनौती मिली, लेकिन वे बड़े अंतर से जीत गए। दोनों मुख्य दावेदारों के एक ही पार्टी से होने के कारण, इस चुनाव को भाजपा बनाम भाजपा की टक्कर माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के कारण, रूडी को विपक्षी सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, जबकि भाजपा के सदस्य बँटे हुए थे और कई बालियान के पक्ष में थे।

अपनी जीत को "शानदार" बताते हुए, रूडी ने उन सदस्यों का धन्यवाद किया जिन्होंने 25 वर्षों तक उन्हें और उनकी टीम को वोट दिया। रूडी ने संवाददाताओं से कहा, "यह सभी सांसदों और उन सभी लोगों के लिए एक शानदार जीत है जो वोट देने आए हैं और पिछले दो दशकों से टीम के अथक प्रयासों का समर्थन करते हैं। यह एक खूबसूरत अनुभव है।"

भाजपा के केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा तथा कांग्रेस की सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं ने मतदान किया। पीयूष गोयल और किरण रिजिजू सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भी उम्मीदवार के रूप में मतदान किया और रूडी तथा बालियान के समर्थकों को एकजुट करने के लिए ज़ोरदार पैरवी की।

एक वाणिज्यिक पायलट, रूडी की एक सक्रिय सामाजिक छवि है, जो उनके शहरी व्यक्तित्व को एक कुशल सांसद के रूप में उनकी पृष्ठभूमि के साथ सहजता से मिलाती है। दूसरी ओर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले बालियान ग्रामीण संवेदनाओं और ज़मीनी स्तर की कठोरता के प्रतिनिधि थे। यह बेहद अहम मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि ठाकुर रूडी और जाट बालियान ने अप्रत्याशित रूप से जातिगत समीकरण पेश किए। हालाँकि, सदस्यों के साथ रूडी के लंबे संबंध निर्णायक साबित हुए।

रूडी ने एक और कार्यकाल के लिए अपने कार्यकाल में क्लब में कई सुविधाएँ जोड़ने और इसके आधुनिकीकरण का ज़िक्र किया था, जबकि बालियान बदलाव की वकालत कर रहे थे। उनका दावा था कि क्लब को सांसदों और पूर्व सांसदों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों जैसे "बाहरी" लोगों पर। लोकसभा अध्यक्ष क्लब के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लेकिन सचिव क्लब के कार्यकारी कामकाज में अहम भूमिका निभाते हैं।

