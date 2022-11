"मुझे उनके लिए बहुत दुख है"- जेल से रिहा होने के बाद बोलीं राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन, गांधी परिवार के लिए दिया यह संदेश

Highlights राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने जेल से निकलने के बाद बयान दिया है। उन्होंने इस हत्याकांड पर बोलते हुए कहा है कि उन्हें इस बात का दुख है। ऐसे में नलिनी ने गांधी परिवार को एक संदेश भी दिया है।

नई दिल्ली: राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी श्रीहरन ने जेल से बाहर निकलने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि उस विस्फोट में मारे गए लोगों के लिए उन्हें काफी दुख है। नलिनी ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे इस सदमे से बाहर आ जाएंगे।

आपको बता दें कि साल 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले 32 साल से जेल की सजा काट रही दोषी नलिनी श्रीहरन को सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को रिहा कर दिया है। ऐसे में नलिनी श्रीहरन ने जेल से निकलने के बाद उस हत्याकांड को लेकर अपनी बात कही है और आगे के प्लान के बारे में बताया है।

इस हत्याकांड में दोषी ठहराए गए और जेल की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन समेत पांच अन्य लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को रिहा कर दिया है। वेल्लोर में महिलाओं की विशेष जेल से रिहा होने के बाद नलिनी अपने पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन से मिलने गईं थी जो वेल्लोर केंद्रीय जेल में बंद है।

ऐसे में जेल से निकलने के बाद नलिनी ने पत्रकारों से बातचीत की थी। इस बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अपने पति से मिली थी तो उन्होंने बताया कि अपने पति से मिलने के बाद वह भावुक भी हो गई थी।

#WATCH | I will go wherever my husband goes. We were separated for 32 years. Our family kept waiting for us... I am not planning to meet anyone from the Gandhi family. I want to thank State & Central govt: Nalini Sriharan, a convict in the assassination of former PM Rajiv Gandhi pic.twitter.com/xXIT1IGOxU