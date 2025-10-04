Rajasthan: कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी का निधन, लंबे समय से कोमा में थे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 4, 2025 09:40 IST2025-10-04T09:40:04+5:302025-10-04T09:40:21+5:30

Rameshwar Dudi Death: वह बीकानेर से सांसद भी रह चुके थे।

Rajasthan Veteran Congress leader Rameshwar Dudi passes away was in coma for a long time | Rajasthan: कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी का निधन, लंबे समय से कोमा में थे

Rajasthan: कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी का निधन, लंबे समय से कोमा में थे

Rameshwar Dudi Death: कांग्रेस नेता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर डूडी का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को 62 वर्ष की आयु में बीकानेर में निधन हो गया। डूडी अगस्त 2023 में 'ब्रेन स्ट्रोक' के बाद, दो साल से अधिक समय से कोमा में थे। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को बीकानेर में किया जाएगा। किसान नेता के तौर पर जाने जाने वाले डूडी राजस्थान में भाजपा सरकार के दौरान 2013 से 2018 के बीच नेता प्रतिपक्ष रहे। वह बीकानेर से सांसद भी रह चुके थे।

उनकी पत्नी सुशीला डूडी फिलहाल कांग्रेस विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। गहलोत ने कहा, "पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं बीकानेर से सांसद रहे रामेश्वर डूडी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक आघात है।”

उन्होंने कहा कि डूडी ने अपनी हर भूमिका का निर्वहन अच्छी तरह से किया और वह किसानों के लिए हमेशा काम करते रहे। 

Web Title: Rajasthan Veteran Congress leader Rameshwar Dudi passes away was in coma for a long time

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Rajasthan CongressRajasthan Congressराजस्थान