राजस्थान: राज्यसभा के लिए बाहरी उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस में उठे विरोध के स्वर, स्थानीय नेताओं को मौका देने की मांग

जयपुर:राजस्थान की चार राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस द्वारा प्रदेश से बाहर के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पर पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं।कांग्रेस ने राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक ओर प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया है। तीनों नेता राजस्थान के नहीं हैं।

कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान से 3 राज्यसभा उम्मीदवारों को नामांकित किया है, लेकिन उनमें से कोई भी राज्य से संबंधित नहीं है। इससे पार्टी के कार्यकर्ता मायूस हैं। मैं पार्टी से इस पर पुनर्विचार करने और राजस्थान से किसी नेता को नामित करने का अनुरोध करता हूं।

Rajasthan | Congress has nominated 3 Rajya Sabha candidates from Rajasthan, but none of them belong to the state. Party workers are disheartened because of this. I request the party to rethink this and nominate any leader from Rajasthan: Congress leader Sanyam Lodha pic.twitter.com/dYM51WWl02