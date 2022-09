राजस्थान में अब गहलोत Vs कांग्रेस हाईकमान हुई लड़ाई? गहलोत गुट की बैठक पर बोले अजय माकन- ये अनुसाशनहीनता है

Highlights शांति धारीवाल के यहां रविवार शाम विधायकों की बैठक से पहले हुई मीटिंग को अजय माकन ने अनुसाशनहीनता बताया। अजय माकन ने ये भी कहा कि अशोक गहलोत गुट के विधायक केंद्रीय पर्यवेक्षकों से अलग-अलग मिलने को तैयार नहीं हुए। अजय माकन के अनुसार गुहलोत गुट से तीन शर्ते उनके पास रखी गई थी, कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं।

जयपुर: राजस्थान में कांग्रेस के लिए संकट और गहराता नजर आ रहा है। सूत्रों से आई जानकारी के अनुसार अशोक गहलोत Vs सचिन पायलट की लड़ाई अब गहलोत Vs कांग्रेस हाईकमान का रूख लेने लगी है। कांग्रेस नेतृत्व गहलोत गुट के विधायकों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं है और इसकी एक तरह से तस्दीक दिल्ली से बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान गए अजय माकन ने भी सोमवार सुबह कर दी। अजय माकन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान में रविवार शाम होने वाली विधायकों की मीटिंग के लिए राजस्थान पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार अब दोनों वापस दिल्ली लौट रहे हैं।

अजय माकन ने पत्रकारों को सोमवार सुबह बताया कि इस्तीपा देने वाले विधायकों ने उनसे और मल्लिकार्जुन खड्गे से एक-एक कर मिलने की शर्त को मानने से इनकार कर दिया। अजय माकन ने कहा, 'कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास, शांति धारीवाल और सीपी जोशी ने हमसे मुलाकात की और शर्तें रखी। इसमें एक शर्त ऐसे प्रस्ताव की घोषणा करनी थी जिसमें 19 अक्टूबर के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के पास सीएम नियुक्त करने का अधिकार हो। हमने कहा कि ये हितों का टकराव होगा।'

#RajasthanPoliticalCrisis | Mallikarjun Kharge & I came here as AICC observers to hold a meeting in accordance with CM's convenience at the latter's residence. We were continuously telling the MLAs who didn't come to come & talk one-to-one: AICC observer Ajay Maken pic.twitter.com/j5GxuCExjC