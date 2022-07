सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को अशोक गहलोत ने बताया लोकतंत्र पर हमला, विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया

Highlights सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में होगी पूछताछ दिल्ली में सड़कों पर हैं कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की

नई दिल्ली: कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करने वाला है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कांफ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताया और केंद्र सरकार पर जम कर बरसे। गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अशोक गहलोत मे कहा, "जिस तरह से वे (सत्तारूढ़ सरकार) ईडी सहित केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमारी लड़ाई देश को बचाने की है। आज हमारी जगह भाजपा के लोग होते तो आगजनी करते"

The way they (the ruling govt) are misusing central agencies including ED is an indication that the democracy is in danger. Our fight is to save the nation. Today, if they would have been in our place, they would have indulged in arson: Congress leader & Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/u58J3cB9rL