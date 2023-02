राजस्थान: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पढ़ा पुराना बजट, विपक्ष ने लगाया बजट लीक होने के आरोप

Highlights राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का हंगामा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पढ़ा पुराना बजट बीजेपी ने विधानसभा के अपमान का लगाया आरोप

जयपुर:राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यसभा में शुक्रवार को अपने कार्यकाल का बजट पेश कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले साल के बजट की कुछ पक्तियां पढ़ दी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा कर दिया। विपक्ष लगातार सीएम गहलोत पर आरोप लगा रही है कि उनका बजट लीक हो गया है।

दरअसल, राज्यसभा में बजट पढ़ने के दौरान करीब 7 मिनट तक सीएम पुराने बजट की पक्तियां पढ़ते रहें, तभी उनके मंत्री महेश जोशी ने उन्हें रोक दिया। मंत्री ने अशोक गहलोत को कुछ कहा जिसके बाद सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा कर दिया। बजट के दौरान इतनी बड़ी गलती होने के कारण विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी हुई है। वहीं, स्पीकर सीपी जोशी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।

बीजेपी के विधायक राजेंद्र राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज सीएम गहलोत द्वारा पुराना बजट पेश करने से राजस्थान विधानसभा का अपमान हुआ है। इन आरोपों पर राज्यसभा में सीएम गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "विपक्ष कैसे बजट लीक होने का आरोप लगा सकता है। मेरे हाथ में जो बजट है उसमें सिर्फ एक पन्ना पुराना जुड़ गया है लेकिन जो मेरे पास बजट है और सदन में सदस्यों को दी गई उसकी प्रतियां हैं दोनों में कोई अंतर नहीं तो विपक्ष कैसे आरोप लगा सकता है कि बजट लीक हुआ है।"

You (Opposition) can point out only if there's a difference b/w what's written in the budget in my hand and its copies given to the House members. If a page was added to my budget copy by mistake, then how does the matter of leaking of budget arise?: Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/L3C1pzuOiG