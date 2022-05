राजस्थान: एक ही परिवार में ब्याही तीन बहनों ने दो बच्चों सहित आत्महत्या की, दो बहनें गर्भवती थीं, परिवार ने दहेज हत्या का आरोप लगाया

By भाषा | Published: May 29, 2022 10:32 AM

मामला जयपुर के पास दूदू इलाके का है। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में एक ही परिवार में विवाहित तीन बहनें और उनके दो बच्चे शामिल हैं। मरने वाली दो बहनें गर्भवती भी थीं। वे मीनों के मोहल्ले में रहते थे और 25 मई को बाजार जाने के बहाने घर से निकले थे।

