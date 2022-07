President Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव में NDA प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे राजा भैया, जानिए अन्य विपक्षी नेताओं के नाम

Highlights देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, जिसके नतीजे 21 जुलाई को घोषित होंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है।

लखनऊ: जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राजा भैया ने कहा, "आज के दौर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का चयन बेहद जरूरी है। यही कारण है कि भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारे दोनों विधायक उनका समर्थन करेंगे।"

In today's condition, selecting Draupadi Murmu as a candidate for President is very important. This is why political parties other than BJP are also supporting her. Both our MLAs will support her: Jansatta Dal Loktantrik founder Raghuraj Pratap Singh alias 'Raja Bhaiya' (08.07) pic.twitter.com/qYEPm6VXfO