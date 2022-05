Raj Thackeray Pune Rally: इस कारण राज ठाकरे ने रद्द किया था आयोध्या दौरा, कहा- कुछ लोग मुझे जाल में चाहते थे फंसाना, शिवसेना पर साधा निशाना

Highlights मनसे चीफ राज ठाकरे आज पुणे में रैली कर रहे हैं। वे इस रैली में शिवसेना पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से कई अपील भी की है।

Raj Thackeray Pune Rally: महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (MNS) के चीफ राज ठाकरे ने पुणे आज रैली कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने अयोध्या दौरे को रद्द करने पर भी बोला है। उन्होंने कहा कि वे जानबूझकर अयोध्या दौरा को रद्द करने के लिए ट्वीट किए थे। वे ऐसा इसलिए किए थे ताकि वे इस पर लोगों का रिएक्शन देख पाएं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग उनके अयोध्या दौरा के विरोध में थे, वे उन्हें किसी जाल में फंसाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अयोध्या दौरा को रद्द कर इस विवाद को ही खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि यह राज ठाकरे की औरंगाबाद के बाद दूसरी रैली थी। इस रैली में उन्होंने शिवसेना सरकार को भी घेरा है और पीएम मोदी से कई अपील भी की है।

Two days ago, I tweeted about postponing my Ayodhya visit. I intentionally gave the statement to allow everyone to give their reactions. Those who were against my Ayodhya visit were trying to trap me, but I decided not to fall into this controversy: MNS Chief Raj Thackeray pic.twitter.com/fA29Z2CtK0