Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश, IMD का पूर्वानुमान- पूरे वीकेंड में वर्षा के आसार

Highlights शनिवार और रविवार को तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है दिल्ली में सोमवार को भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं कई अन्य राज्यों में भी बारिश की संभावना

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को बारिश हुई। शुक्रवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में पूरे सप्ताहांत में इसी तरह की बारिश देखने को मिलेगी। शनिवार और रविवार को तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

#WATCH | Delhi: Heavy rainfall witnessed in the national capital; visuals from Rao Tularam Marg pic.twitter.com/89d2ZySzHY — ANI (@ANI) October 7, 2022

आईएमडी ने कहा कि सप्ताहांत में भी मध्यम बारिश की संभावना है और सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को ट्वीट किया, "07-11 के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में छिटपुट/बिखरे हुए भारी वर्षा और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है; हरियाणा 08 और 09 को; 07वीं-09वीं के दौरान पूर्वी राजस्थान और 07वीं-10वीं के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश; पूर्वी मध्य प्रदेश 07 और 11 अक्टूबर 2022 को।"

#WATCH | Delhi: Heavy rain witnessed in several parts of the national capital; visuals from ITO pic.twitter.com/hPEgC9Vqti — ANI (@ANI) October 8, 2022

आईएमडी ने ये भी कहा, "07-09 को उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है; पूर्वी उत्तर प्रदेश 7 अक्टूबर 2022।" आईएमडी के अनुसार, 07 तारीख को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग-अलग भारी गिरावट के साथ काफी व्यापक/व्यापक हल्की/मध्यम वर्षा होने की संभावना है: 8 और 9 तारीख को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; 9वीं और 10 तारीख को ओडिशा; बिहार 11 अक्टूबर 2022।

Fairly widespread/widespread light/moderate rainfall with isolated heavy falls very likely over Andaman & Nicobar Islands on 07th ; Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on 8th & 9th; Odisha on 9th & 10th; Bihar on 11th October, 2022. — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 7, 2022

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे कहा, "गुजरात क्षेत्र 07वीं-10वीं पर अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना; मध्य महाराष्ट्र और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम 07-09 से; 7 और 9 तारीख को मराठवाड़ा; 07 को कोंकण और गोवा और तेलंगाना; रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल 07-11 को; उत्तर आंतरिक कर्नाटक, 07,09 और 10 के दौरान; 9वीं - 11वीं के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक; 9 और 10 अक्टूबर 2022 को केरल।"

Fairly widespread/widespread light/moderate rainfall with isolated heavy falls & thunderstorm/lightning very likely over Arunachal Pradesh and Assam & Meghalaya during 07th-11th and over Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura on 10th & 11th October, 2022. — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 7, 2022

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 07 से 11 अक्टूबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में और 10 और 11 अक्टूबर 2022 को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग भारी गिरावट और गरज / बिजली के साथ काफी व्यापक / व्यापक हल्की / मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

Web Title: rains lash in Delhi more downpour on forecast over weekend