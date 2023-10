Rainfall In Delhi: दिल्ली-एनसीआर में बारिश, तापमान में 6 डिग्री की गिरावट, 13 उड़ान डायवर्ट, देखें लिस्ट

Highlights न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हो सकती है। दिल्ली का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 23 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। विभिन्न प्रमुख सड़कों पर यातायात धीमी है।

Rainfall In Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में सोमवार देर रात हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में 6 डिग्री की गिरावट आई। पिछले 24 घंटों में दिल्ली का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 23 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। रफी मार्ग और मोती बाग जैसे क्षेत्रों के दृश्यों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश दिखाई दे रही है।

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital.



(Visuals from Moti Bagh area) pic.twitter.com/sRiqxWvZj7 — ANI (@ANI) October 16, 2023

विभिन्न प्रमुख सड़कों पर यातायात धीमी है। क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने पहले दिल्ली और एनसीआर में और उसके आसपास अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश की भविष्यवाणी की थी। अगले 2 घंटों के दौरान गाजियाबाद, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर सहित दिल्ली और एनसीआर में बारिश हो सकती है।

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital.



(Visuals from near India Gate) pic.twitter.com/N1aD2LsOLZ — ANI (@ANI) October 16, 2023

ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ भी देखी गई है। नोएडा, इंदिरापुरम, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश दर्ज की गई। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, “भारी गरज और बारिश वाले बादल दिल्ली और एनसीआर में छाए हैं।

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital.



(Visuals from Rafi Marg) pic.twitter.com/9Pi7CLy232 — ANI (@ANI) October 16, 2023

पश्चिम से पूरब तक। तीव्र बारिश और ओलावृष्टि संभव है। ध्यान रखें।” एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली का अधिकतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, “पिछले 24 घंटों में पारा 36.5 से 30.5 तक पहुंचा। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हो सकती है।”

दिल्ली हवाई अड्डे पर सोमवार को खराब मौसम के कारण 13 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया

खराब मौसम के चलते सोमवार की शाम को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाली 13 उड़ानों के मार्गों में परिवर्तन किया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। घटनाक्रम से परिचित अधिकारी ने बताया कि शाम सात बजे से रात 11 बजे के बीच अधिकतर मार्ग बदले गए।

इन उड़ानों को जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया। उड़ानों की विशिष्ट जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में सोमवार की शाम को तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हुई थी।

Web Title: Rainfall In Delhi-ncr up Suburbs Leads To 6-Degree Drop In Temperature 13 flights diverted due to bad weather at Delhi airport see 5 video