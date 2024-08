राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया, 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं

Highlights राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं नवीन नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक के लिए

नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यवाहक प्रमुख राहुल नवीन को बुधवार को जांच एजेंसी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। एक आदेश में इसकी जानकारी दी गयी है। कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि आयकर संवर्ग के 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी नवीन की नियुक्ति "पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक के लिए की गई है।”

#BreakinGNews | Rahul Navin, Special Director, Enforcement Directorate (ED) has been appointed as Director of the Enforcement Directorate pic.twitter.com/lMRgXo9wp8