राहुल गांधी के 'धार्मिक स्वतंत्रता' बयान पर बवाल, सोनिया गांधी के घर के बाहर सिखों समुदाय का विरोध प्रदर्शन

Highlights अमेरिका में दिए राहुल गांधी के बयान पर हंगामा देश में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में, राहुल गांधी ने कहा अब सोनिया गांधी के बाहर सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन, भाजपा पर लगे आरोप

नई दिल्ली: अमेरिका में राहुल गांधी के दिए सिखों और अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता वाले बयान पर देश में स्थित उनकी मां सोनिया गांधी के घर पर सिख समुदाय ने जोरों से हंगामा कर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, जो खबरें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से भाजपा ने इसे करवाया। विरोध में हंगामा कर रहे लोगों ने कहा कि वे कांग्रेस शासन से ज्यादा भाजपा नीत सरकार में सुरक्षित हैं और ऐसे में सब ने एक सुर में कहा कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर माफी मांगे। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के तीन दिन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने ये भी कहा कि भारत में राजनीति ही सबकुछ नहीं है।

