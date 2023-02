राहुल गांधी के विमान को उतारने की अनुमति न मिलने का मुद्दा गहराया, कांग्रेस के आरोपों का वाराणसी एयरपोर्ट ने किया खंडन

Highlights राहुल गांधी के विमान को वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति न मिलने से राजनीति तेज कांग्रेस ने सरकार के दबाव में अनुमति न देने का आरोप लगाया कांग्रेस के आरोपों का एयरपोर्ट के अधिकारियों ने खंडन किया

वाराणसी:कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द होने के बाद कांग्रेस ने वाराणसी हवाईअड्डे के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। सोमवार को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड से प्रयागराज जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि उन्हें वाराणसी हवाईअड्डे पर विमान को उतारने की अनुमति नहीं मिली। इन आरोपों पर वाराणसी एयरपोर्ट की प्रतिक्रिया आई है। हवाईअड्डे के अधिकारियों ने आरोपों का खंडन करते हुए इन आरोपों से इनकार कर दिया है।

अपने अधिकारिक ट्विटर की ओर से वाराणसी हवाई अड्डे ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ले जा रही चार्टर जेट कंपनी ने खुद उड़ान रद्द कर दी है। हवाई अड्डे की ओर से कहा गया कि 13 फरवरी 2023 को एएआई वाराणसी हवाई अड्डे पर ईमेल के द्वारा एयर एयरवेज द्वारा उड़ान रद्द करने की सूचना दी गई थी। कृपया अपना बयान सही करें क्योंकि विमान ऑपरेटर द्वारा रद्द किया गया एयरपोर्ट द्वारा नहीं।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता अजय राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि हवाई अड्डे के अधिकारियों ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उनके ऊपर दबाव था। अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा को बहाना बना कर इस्तेमाल किया है।

Varanasi airport refutes allegations that permission was not granted for Congress leader Rahul Gandhi’s jet to land. Airport says the charter jet company carrying Rahul Gandhi cancelled the flight it themselves. https://t.co/kzDfbvfhtypic.twitter.com/9YTY44CK7O