राहुल गांधी लंदन दौरे पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ‘लर्निंग टू लिसन इन द 21वीं सेंचुरी’ विषय पर देंगे लेक्चर

Highlights 'भारत जोड़ो यात्रा' और कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के समाप्त होने के बाद राहुल गांधी पहुंचे लंदन राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ‘लर्निंग टू लिसन इन द 21वीं सेंचुरी’ विषय पर लेक्चर देंगे इसके साथ ही राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत-चीन संबंध पर भी बात करेंगे

दिल्ली:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 'भारत जोड़ो यात्रा' में पार्टी की अगुवाई करने वाले राहुल गांधी हाल ही में छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के बाद मंगलवार की देर शाम लंदन पहुंचे हैं।

'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान लंबी दाढ़ी में नजर आने वाले राहुल गांधी लंदन में एक अलग ही रूप में नजर आये। लंदन पहुंचे राहुल गांधी की दाढ़ी ट्रीम नजर आ रही है और साथ में राहुल गांधी के बाल भी बेहद करीने से कटे हुए नजर आ रहे हैं। लंदन पहुंचे राहुल गांधी की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कोट-टाई पहनी हुई है।

कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी सात दिनों के लिए लंदन पहुंचे हैं और बुधवार को उनके दौरे की शुरुआत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर के साथ होगी। राहुल गांधी ‘लर्निंग टू लिसन इन द 21वीं सेंचुरी’ विषय पर कैम्ब्रिज के छात्रों को संबोधित करेंगे।

इस दौरान राहुल गांधी ‘बिग डेटा एंड डेमोक्रेसी’ के साथ-साथ भारत-चीन संबंध पर भी बात करेंगे। राहुल के दौरे को लेकर कैम्ब्रिज जेबीएस ने ट्वीट किया है। जेबीएस ने कहा कि कैम्ब्रिज भारत के प्रमुख विपक्षी दल के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का स्वागत कर खुश है। इस यात्रा के क्रम में राहुल भारतीय प्रवासी समूह को भी संबोधित करेंगे।

Our @CambridgeMBA programme is pleased to welcome #India's leading Opposition leader and MP @RahulGandhi of the Indian National Congress.



He will speak today as a visiting fellow of @CambridgeJBS on the topic of "Learning to Listen in the 21st Century". pic.twitter.com/4sTysYlYbC