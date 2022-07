राहुल गांधी ने बताया NDA का मतलब, कहा- केंद्र सरकार चाहती है कि इन बातों पर किया जाए विश्वास

Highlights राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एनडीए का मतलब समझाया। इससे पहले गांधी ने रेल टिकट में बुजुर्गों को छूट न मिलने पर भी केंद्र पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोई डेटा नहीं। कोई जवाब नहीं। कोई जवाबदेही नहीं।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एनडीए का मतलब समझाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "'कोई डेटा उपलब्ध नहीं' (एनडीए) सरकार चाहती है कि आप विश्वास करें कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं, विरोध करने पर कोई किसान नहीं मरा, चलते-चलते कोई प्रवासी नहीं मरा, किसी की मॉब लिंचिंग नहीं हुई और किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया गया है।"

‘No Data Available’ (NDA) govt wants you to believe:



• No one died of oxygen shortage

• No farmer died protesting

• No migrant died walking

• No one was mob lynched

• No journalist has been arrested



No Data. No Answers. No Accountabilty. pic.twitter.com/mtbNkkBoXe