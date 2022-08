हम लोकतंत्र की हत्या होते देख रहे हैं, भारत ने जो 'एक-एक ईंट' जोड़कर बनाया उसे बर्बाद किया जा रहा है: राहुल गांधी

Highlights कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है बल्कि 4 लोगों की तानाशाही है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "हम लोकतंत्र की मौत देख रहे हैं। इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। भारत ने लगभग एक सदी पहले से जो ईंट-पत्थर बनाया है, वह आपकी आंखों के सामने नष्ट हो रहा है। जो कोई भी तानाशाही की शुरुआत के इस विचार के खिलाफ खड़ा होता है, उस पर शातिर हमला किया जाता है, जेल में डाला जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और पीटा जाता है।"

Idea is, people's issues -whether price rise, unemployment, violence in society - must not be raised. That's sole agenda of Govt & Govt is being run to protect interest of 4-5 people & this dictatorship is being run in interest of 2-3 big business people by 2 people: Rahul Gandhi pic.twitter.com/emT7unwcva — ANI (@ANI) August 5, 2022

उन्होंने आगे कहा, "विचार यह है कि लोगों के मुद्दे चाहे मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, समाज में हिंसा को नहीं उठाया जाना चाहिए। यही है सरकार का एकमात्र एजेंडा है। 4-5 लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार चलाई जा रही है और 2 लोगों द्वारा 2-3 बड़े व्यापारियों के हित में यह तानाशाही चलाई जा रही है। प्रश्न आप सभी चाहते हैं। वहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हर कोई इसे जानता है।"

गांधी ने ये भी कहा कि मेरा काम आरएसएस के विचार का विरोध करना है और मैं इसे करने जा रहा हूं। जितना अधिक मैं यह करूंगा, उतना ही मुझ पर आक्रमण होगा, मुझ पर उतना ही अधिक आक्रमण होगा। मैं खुश हूं, मुझ पर हमला करो। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी जिसके तहत कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्यों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की प्रधानमंत्री आवास का 'घेराव करने' की योजना है।

Question all you want. There is absolutely nothing there, everybody knows it. My job is to resist the idea of the RSS and I am going to do it. The more I do it, the more I will be attacked, the harder I will be attacked. I am happy, attack me: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/ikhTcfFwEy — ANI (@ANI) August 5, 2022

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि वह जिस मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल की बात कर रही हैं, वह कुछ और है। मुझे नहीं लगता कि वित्त मंत्री को भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, इसकी कोई समझ नहीं है, शून्य समझ। वह वहाँ मुखपत्र के रूप में है।" प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश में ऐसा वक्त भी आएगा कि तिरंगों के लिए लोगों को समाप्त होते देखा जाएगा।"

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi says, "I think the macroeconomic fundamentals that she is talking about is something else. I don't think the Finance Minister has any understanding of what is going on in the economy of India, zero understanding. She is there as a mouthpiece" pic.twitter.com/fSWfwwwmMv — ANI (@ANI) August 5, 2022

अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, "कोई कल्पना नहीं कर सकता जिस रूप में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, जीएसटी पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है।" मुख्य विपक्षी दल के अनुसार, कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। उधर, दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी।

