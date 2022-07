'हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% और हीरे पर 1.5%', जीएसटी दरों को गिनाते हुए राहुल गांधी का तंज- ये दिखाता है कि पीएम किसकी फिक्र करते हैं

Highlights ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा हो। राहुल गांधी ने हाल ही में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार पर देश में "गुस्से और नफरत का माहौल" बनाने का आरोप लगाया था।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18 फीसदी, अस्पताल के कमरे पर जीएसटी 5 फीसदी, हीरों पर जीएसटी 1.5 फीसदी। 'गब्बर सिंह टैक्स' एक दर्दनाक याद दिलाता है कि पीएम किसकी परवाह करते हैं।"

GST on Health Insurance: 18%

GST on Hospital Room: 5%

GST on Diamonds: 1.5%



‘Gabbar Singh Tax’ is a painful reminder of who the PM cares for.



A single, low GST rate will reduce compliance costs, prevent govt from playing favourites & ease burden on poor & middle class families.