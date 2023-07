राहुल गांधी ने कहा, "केसीआर की बीआरएस यानी बीजेपी रिश्तेदार समिति है", केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, "राहुल अपनी हद में रहें"

Highlights राहुल गांधी ने तेलंगाना के खम्मम में सत्ताधारी पार्टी बीआरएस और भाजपा पर किया हमला राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी बीआरएस को बताया 'भाजपा रिश्तेदार समिति' केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी हद से आगे बढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं

हैदराबाद:कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को 'भाजपा रिश्तेदार समिति' बताये जाने पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को हद में रहने की सलाह दी है।

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बीते रविवार को राहुल गांधी के तेलंगाना के खम्मम में दिये भाषण पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, ''कांग्रेस ने बीआरएस के साथ समझौता करके तेलंगाना में चुनाव लड़ा। हम बीआरएस या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। राहुल गांधी हद से आगे बढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीता है।''

#WATCH | ..."Congress fought election in Telangana by compromising with BRS...we will not ally with BRS or Congress...He (Rahul Gandhi) is going overboard and speaking, just because they won one election in Karnataka...": Union Minister G Kishan Reddyhttps://t.co/K4VDGdCaAwpic.twitter.com/xWHypAYqPp