Rahul Gandhi Marriage: रायबरेली के लोगों ने राहुल गांधी से पूछा शादी कब करोगे, कांग्रेस नेता ने दिया ये जवाब.. (Watch Video)

Highlights रायबरेली की रैली में पहुंचे राहुल गांधी इस बीच आए लोगों ने उनसे पूछ लिया कि आप शादी कब करेंगे उन्होंने कहा कि अब तो जल्दी करनी पड़ेगी

Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज रायबरेली में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे एक सवाल में पूछ लिया कि वो आखिर शादी (Marriage) कब करेंगे। जवाब में पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा, "अब लग रहा है, जल्दी करने पड़ेगी"। गौरतलब है कि राहुल इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, इस कारण वो यूपी इस सीट पर प्रचार करने आए।

हुआ ये कि अचानक से कांग्रेस की रैली में आई जनता में से किसी एक व्यक्ति ने राहुल गांधी से पूछा कि वो शादी कब करेंगे, इतने में उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने सुन लिया और वो हंसने लगी। लेकिन, इस बात की आवाज राहुल तक नहीं पहुंची, तब प्रियंका ने उनसे कहा कि आप शादी कब कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि वो जल्दी ही शादी करेंगे।

बताते चले कि आज चौथे चरण की वोटिंग 10 राज्य की 96 सीटों पर बो रही है। इसमें महाराष्ट्र की 11 सीट, जम्मू-कश्मीर की 1 सीट, ओडिशा की 4 सीट, झारखंड की 4 सीट, पश्चिम बंगाल की 8 सीट, यूपी की 13 सीट, तेलंगाना की 17 सीट, बिहार की 5 सीट और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें शामिल हैं।

