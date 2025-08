'राहुल गांधी अब प्रमाणित राष्ट्रविरोधी हो चुके हैं': भारत-चीन टिप्पणी पर कांग्रेस नेता को SC की फटकार के बाद अमित मालवीय का ट्वीट

नई दिल्ली: भारत-चीन संघर्ष पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें कड़ी फटकार लगाए जाने के बाद, भाजपा नेता अमित मालवीय ने राजनीतिक तीखे तेवर अपनाते हुए गांधी को "प्रमाणित राष्ट्र-विरोधी" करार दिया है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गांधी के उस दावे पर सवाल उठाए जाने के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने सीमा संघर्ष के दौरान 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मालवीय ने बिना किसी विश्वसनीय सबूत के ऐसे बयान देने के लिए उनकी आलोचना की थी।

मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि गांधी के कार्यों और बयानों ने लगातार भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय सेना को कमजोर किया है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई भारत सरकार को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों का समर्थन लेने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गुप्त समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका विवरण, मालवीय के अनुसार, जनता से छिपा हुआ है। मालवीय ने आगे कहा, "राहुल गांधी अब एक प्रमाणित राष्ट्र-विरोधी हैं।" उन्होंने कांग्रेस नेता पर भारत की संप्रभुता की बजाय चीनी हितों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया।

अपनी पोस्ट में, मालवीय ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी सरकार से मिले दान का भी ज़िक्र किया और दावा किया कि फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को चीनी हितों के लिए खोलने की वकालत की गई थी। उन्होंने 2020 में भारत-चीन गलवान घाटी में हुए टकराव के दौरान भारतीय राजनयिकों के बजाय चीनी अधिकारियों से जानकारी लेने के लिए गांधी की आलोचना की।

मालवीय ने अपनी पोस्ट में गांधी पर भारतीय सेना के बारे में निराधार और मनोबल गिराने वाली टिप्पणी करने का आरोप लगाया, और उनके अनुसार, इन बयानों को भारत के विरोधियों ने बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। मालवीय की यह टिप्पणी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उसने चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कथित कब्जे के बारे में गांधी के बयान पर सवाल उठाया था।

Rahul Gandhi is now a certified anti-national.



In the run-up to 2024, he sought support from foreign powers to dislodge a democratically elected Indian government.



He has signed a secret MoU with the Communist Party of China—details of which remain hidden from the public.…