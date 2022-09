'राहुल गांधी नैचुरल लीडर हैं, उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं', कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर बोले अधीर रंजन चौधरी

Highlights कांग्रेस सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं होंगे उन्होंने कहा- बीजेपी की गांधी परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश बंद होनी चाहिए कहा- कांग्रेस में लोकतंत्र है और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे लेकिन क्या बीजेपी ने चुनाव किया था?

नई दिल्ली: 17 अक्टूबर को होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी को नैसर्गिक नेता (नैचुरल लीडर) बताया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी नैचुरल लीडर हैं, उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं होंगे। अब बीजेपी की गांधी परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश बंद होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कांग्रेस में लोकतंत्र है और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे लेकिन क्या बीजेपी ने चुनाव किया था? उनके अध्यक्ष का फैसला नागपुर में लिया जाता है।

Delhi | Rahul Gandhi is a natural leader, he does not need any post: Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury https://t.co/vIfR4b3Xm7 pic.twitter.com/ZhVU4eyygw

Delhi |Rahul Gandhi said he'll not be Congress Party President. Now BJP’s attempt to belittle Gandhi family should stop. Congress has democracy&elections will be held for president post but did BJP have election? Their President is decided in Nagpur:Cong MP Adhir Ranjan Chowdhury pic.twitter.com/xKI8sRa7FI